Beşiktaş 1 - 1 Çaykur Rizespor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maça etkili başlayan Beşiktaş, 4 ve 13. dakikalarda Adem Ljajic ile biri net olmak üzere iki pozisyonda golü bulamadı. 21'de bu kez Güven Yalçın kaleyi yokladı ancak genç oyuncunun şutu üstten auta gitti.

OĞULCAN İLK ŞUTTA GOLÜ ATTI

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor, Beşiktaş kalesini ilk kez bulan şutta golü attı. De Pauw'un pasına hareketlenen Oğulcan, sol ayağının dışıyla yakın köşeye şık bir vuruş yaparak Karius'u avladı ve ilk yarı Rize'nin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda da sahada dinamik bir görüntü çizen Beşiktaş, 53'te Caner'in ortasına kafayı vuran Vida ile durumu 1-1'e getirdi.

N'KOUDOU NET GOLÜ KAÇIRDI

Rüzgarı arkasına alan Beşiktaş, öne geçmek için bastırmaya başladı. 63. dakikada N'Koudou'nun son çizgiden içeri çevirdiği topa kale sahasında kimse dokunamadı. 72'de bu kez Gökhan Gönül'ün içeriye ortasında N'Koudou bomboş pozisyonda topu üstten auta attı.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise Adem Ljajic dar alanda üst üste çalımlarla önünü boşalttı ancak vuruşunda kaleci topu kontrol etmeyi başardı.

Rizespor 90+7'de gole çok yaklaştı ancak top üst direkten geri geldi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 4, Çaykur Rizespor ise 7 yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda, geçen hafta Göztepe karşısında 3-0 kazanılan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Gary Medel, takımdan ayrılarak hafta içinde İtalyan temsilcisi Bologna'ya transfer oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Medel'in yerine milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü ilk 11'de sahaya sürdü. Beşiktaş, maça Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Güven Yalçın ile başladı.

DORUKHAN TAKIMDAKİ YERİNİ ALDI

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Dorukhan Toköz, formasına kavuştu. Sol üst ön baldır adalesinde meydana gelen ödem nedeniyle geçen hafta Göztepe karşısında forma giyemeyen milli futbolcu, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson ise bu hafta da forma giyemedi.

QUARESMA İÇİN GÖRÜŞ AYRILIĞI

Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içinde takımdan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan eski oyuncuları Ricardo Quaresma için maç öncesinde görüş ayrılığına düştü. Karşılaşmadan önce siyah-beyazlı takımın ısındığı yarı sahanın kale arkasında yer alan taraftarlar, Portekizli futbolcu lehine tezahüratta bulundu. Diğer yarı sahanın kale arkasında yer alan siyah-beyazlı taraftarlar ise bu duruma ıslıklarla tepki gösterdi.

YENİ TRANSFER ELNENY TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Muhammed Elneny, Çaykur Rizespor karşılaşmasını takip etti. Siyah-beyazlı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, yeni takım arkadaşlarını tribünden izledi.

TRİBÜNLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanan sezonun ikinci maçına büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Göztepe mücadelesinde olduğu gibi Çaykur Rizespor karşılaşmasında da tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Beşiktaş taraftarı, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi.

