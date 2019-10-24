Beşiktaş 1 - 2 Braga

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Braga karşılaştı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş'ta 5. dakikada Caner'in ortasında Boyd'un şutu kaleciyi geçti ancak yan direkten geri geldi. 3 dakika sonra ise Rebocho'nun vuruşunda savunma son anda golü önledi.

BRAGA GOLÜ BULDU

Dakikalar 38'i gösterdiğinde ise Braga'nın golü geldi. Beşiktaş savunmasını hazırlıksız yakalayan Galeno, karşı karşıya pozisyonda Karius'u geçemedi. Topu yeniden önünde bulan Galeno pasını çıkardı. Horta topu boş kaleye göndererek Braga'yı 1-0 öne geçirdi. 44'te Adem Ljajic'in frikiğinde top direkten auta gitti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

UMUT 1-1 YAPTI, LJAJIC PENALTIYI KAÇIRDI

İkinci yarıda Beşiktaş daha etkili bir görüntü çizdi. 67'de oyuna giren Umut Nayir, 4 dakika sonra Caner Erkin'in ortasında topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi. 1 dakika sonra ise Caner'in uzun taç atışında Ljajic ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ljajic'in vuruşunu kaleci Matheus kurtardı.

WILSON AFFETMEDİ

Penaltının kaçmasıyla oyundan düşen Beşiktaş karşısında gol arayan Braga'da 78'de Wilson Eduardo'nun vuruşunda Karius gole izin vermedi. Ancak 2 dakika sonra savunma arkasına kaçan Galeno'nun pasında Wilson bu kez Karius'u avladı ve takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş 3. hafta sonunda da grupta puanla tanışamazken, Braga ise puanını 7'e yükseltti.

