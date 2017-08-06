Beşiktaş 1 - 2 Konyaspor / Maç devam ediyor

90'GOOOLL!!! Atiker Konyaspor, Nejc Skubic'in golü ile maçta tekrar öne geçiyor.

90'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Nejc Skubic geçiyor.

90'Atiker Konyaspor penaltı kazanıyor. Pepe'nin Jens Jonsson'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösteriyor.

84'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Serkan Kırıntılı topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

82'Atiker Konyaspor'da üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ömer Ali Şahiner oyundan çıkarken, Imoh Ezekiel yerine giren isim oluyor.

78'GOOOLL!!! Beşiktaş, Cenk Tosun'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışı sonrasında ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun rakibini ekarte ederek sağ ayağıyla topu kaleye gönderiyor ve meşin yuvarlağı Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlarla buluşturuyor.

75'Atiker Konyaspor gole yaklaşıyor. Sol kanatta topla buluşan Moryke Fofana hızla ilerliyor ve ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan topu kaleye gönderiyor. Ancak top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

73'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Abdou Traore için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

70'Hakem Fırat Aydınus'un verdiği su molası sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

68'Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Serkan Kırıntılı çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

65'Atiker Konyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Deni Milosevic oyundan çıkarken, Jens Jonsson yerine giren isim oluyor.

63'Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Deni Milosevic'in ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

61'Aynı dakikada Beşiktaş'ta Tolgay Arslan oyundan çıkarken, Alvaro Negredo yerine giren isim oluyor.

61'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Beşiktaş gerçekleştiriyor. Andreas Beck oyundan çıkarken, Caner Erkin yerine giren isim oluyor.

60'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mehdi Bourabia, Tolgay Arslan'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

50'Mehdi Bourabia'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Beşiktaş savunmasından geri geliyor.

46'Hakem Fırat Aydınus ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Beşiktaş başlıyor.

45'Hakem Fırat Aydınus ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Tolgay Arslan'ın ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

45'Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Ali Turan, Adriano'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

45'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Deni Milosevic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

46'Hakem Fırat Aydınus ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Beşiktaş başlıyor.



45'Hakem Fırat Aydınus ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Tolgay Arslan'ın ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

45'Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Ali Turan, Adriano'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

45'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Deni Milosevic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

45'Adriano'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top doğrudan kalenin sağından auta çıkıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

42'Tolgay Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ryan Babel rakibini ekarte ederek ceza alanına giriyor ve sol çaprazdan topu kaleye gönderiyor. Ancak meşin yuvarlak son anda Atiker Konyaspor savunmasına çarparak kalenin üstünden az farkla kornere gidiyor.

39'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Ryan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak Ali Turan'a çarparak uzaklaşıyor.

36'Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner hızla ceza alanına giriyor ve sağ çaprazdan topu kaleye gönderiyor. Ancak meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıkıyor.

33'Moryke Fofana golde asisti yapan oyuncu oluyor.

33'GOOOLL!!! Atiker Konyaspor, Abdou Traore'nin golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Moryke Fofana içeri kat ederek pasını müsait durumdaki Abdou Traore'ye aktarıyor. Abdou Traore'nin bekletmeden hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Fabricio'nun sağından uzak köşede ağlarla buluşuyor.

30'Tolgay Arslan'ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

26'Ryan Babel'in pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda Serkan Kırıntılı topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

25'Andreas Beck'in sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

23'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Ali Turan kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

19'Beşiktaş gole yaklaşıyor. Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma hızla içeri kat ederek sağ ayağının dışıyla topa kaleye gönderiyor. Ancak meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.

18'Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

15'Beşiktaş gole yaklaşıyor. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un rakibini ekarte ederek ceza yayı içerisinden kaleye gönderdiği sert şutunda Serkan Kırıntılı güçlükle topu çelmeyi başarıyor.

11'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Serkan Kırıntılı çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

7'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ryan Babel'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıkıyor.

4'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Ali Şahiner'in ceza alanına gönderdiği ortasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

3'Ceza alanında yopla buluşan Ömer Ali Şahiner'in sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda Fabricio Agosto güçlükle topu kornere çeliyor.

2'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdou Traore'nin ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu Beşiktaş savunması uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Fırat Aydınus maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Atiker Konyaspor başlıyor.

Süper Lig'de iki sezondur üst üste şampiyon olan ve 3. yıldızı göğsüne takan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

Kazanan taraf Süper Kupa'yı alacak. Sezonun ilk resmi maçı, Samsun'daki Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanaıyor.

2006'dan bu yana Süper Kupa'yı kazanamayan Beşiktaş, sezonu güzel bir şekilde açmanın planlarını yapıyor. Konyaspor'un yeni hocası Mustafa Reşit Akçay ise Yeşil-Beyazlı camiaya kupayla ‘merhaba' demek istiyor.

İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Mehdi, Fofana, Ömer Ali, Traore, Milosevic