Beşiktaş 2 - 1 Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ilk golü 35. dakika Erik Daniel, Slovan Bratislava adına kaydetti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş, aradığı golü 75. dakika Enzo Roco'nun kafasından buldu: 1-1.

İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş'ta, galibiyet golünü 90+2'de penaltıdan Adem Ljaijc kaydetti. Bu skorla Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Grubun diğer maçında ise Braga ile Wolverhampton 3-3 berabere kaldı.

Grupta 5. maçlar sonunda Braga 11 puanla lider, Wolverhampton ise 10 puanla ikinci, Bratislava 4 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 3 puanla son sırada yer aldı.

