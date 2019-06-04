Beşiktaş 4 futbolcu ile anlaşma sağladı, 4 isimle görüşmeler sürüyor

Beşiktaş bayramın ardından transfer girişimlerini hızlandıracak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar Temmuz ayında başlayacak kampa kadar transferde önemli bir aşama kaydetmek istiyor. Beşiktaş için 4 isim imzayı bekliyor.

LOKMAN GÖR İLE ANLAŞMA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaptanı Lokman Gör ile masaya oturan siyah beyazlılar 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Lokman için A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği öğrenilirken transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

ABDULLAH AVCI'NIN KARİYER HİKAYESİ

TAYLAN İLE EL SIKIŞILDI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelecek bir diğer isim ise Taylan Antalyalı. Süper Lig'den başka talipleri de olan Taylan ile masaya oturan siyah beyazlılar 24 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı. Taylan Antalyalı ile önümüzdeki hafta içinde resmi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

LINZ'DEN DOĞAN ERDOĞAN

Beşiktaş, Lask Linz takımında forma giyen Ümit milli oyuncu Doğan Erdoğan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Samsunspor altyapısından yetişen ve 4 sezondur Avusturya temsilcisinin formasını giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundaki Beşiktaş - Lask Linz maçında süre almıştı.

KARİUS'UN YEDEĞİ ERTAÇ OLACAK

Lorıs Karius'a alternatif bir isim de bakan siyah beyazlılar Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir'i de renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

UMUT MERAŞ, ALTERNATİF ALİ ADNAN

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrıca savunmanın sağına ve soluna takviye istediği öğrenildi... Sol bek mevkisi için en güçlü aday Bursasporlu Umut Meraş. Umut Meraş'ın milli maçların ardından Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor... Siyah beyazlılarda sol bek mevkisi içinde bir diğer alternatif ise bir dönem ligimizde Çaykur Rizespor forması giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan.

SAĞ BEKE KERİM, AÇIĞA EMRE

Beşiktaş sağ bek pozisyonu için ise Altınordu'dan Kerim Alıcı ile ilgileniyor. Siyah beyazlılar bununla birlikte Demir Grup Sivasspor'da iyi bir sezon geçiren Emre Kılınç'ı da kadrosuna katmak istiyor. Emre'nin Sivasspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TEKNİK EKİP DE 2 EFSANE

Abdullah Avcı'nın teknik ekibi de netleşiyor. Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Keskin A takımda aktif rol üstlenecek. En son Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile birlikte görev alan siyah beyazlı eski futbolcu Şenol Fidan'ın da Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alacağı öğrenildi.

(beIN SPORTS)

