Beşiktaş Adana Demirspor maçında saha karıştı
Vodofone Park'ta Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği 6. hafta mücadelesinde Balotelli'nin hareketi sonrası saha karıştı.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki mücadelede tarihi anlar yaşandı. Siyah beyazlıların 3-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda gelen gollerle Mavi Şimşekler, skoru 3-3'e getirdi.
BALOTELLİ, BEŞİKTAŞ KULÜBESİNİ KIZDIRAN HAREKET
Mücadelenin 79. dakikasında Mario Balotelli, skoru 3-2'ye getiren golü kaydettikten sonra Beşiktaş yedek kulübesine doğru gidip işaret parmağıyla kafasını gösterdi ve "Düşün" anlamında hareket yaptı.
MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI
3. golün ardından son düdüğün çalınmasından itibaren ise saha adeta savaş alanına döndü.
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