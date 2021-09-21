  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Beşiktaş Adana Demirspor maçında saha karıştı

Beşiktaş Adana Demirspor maçında saha karıştı

Beşiktaş Adana Demirspor maçında saha karıştı

Vodofone Park'ta Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği 6. hafta mücadelesinde Balotelli'nin hareketi sonrası saha karıştı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki mücadelede tarihi anlar yaşandı. Siyah beyazlıların 3-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda gelen gollerle Mavi Şimşekler, skoru 3-3'e getirdi.

BALOTELLİ, BEŞİKTAŞ KULÜBESİNİ KIZDIRAN HAREKET
Mücadelenin 79. dakikasında Mario Balotelli, skoru 3-2'ye getiren golü kaydettikten sonra Beşiktaş yedek kulübesine doğru gidip işaret parmağıyla kafasını gösterdi ve "Düşün" anlamında hareket yaptı.

 MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI
3. golün ardından son düdüğün çalınmasından itibaren ise saha adeta savaş alanına döndü.

Etiketler Adana Demirspor Beşiktaş beşiktaş adana demirspor saha olay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sular çekildi, dünyanın en önemli keşfi gün yüzüne çıktı
Trafik cezasını iptal ettirebilirsiniz! Tutanakta yer alan bu detaya dikkat
Türkiye bir rekor daha kırdı: Batık kredi rekoru!
İkinci el otomobil hayali kuranlara kötü haber
Göğüs estetiği uğruna çocuklarından vazgeçti, savunması pes dedirtti
AK Parti'nin eski Ekonomi Bakanı'ndan 128 milyar dolarlık iddia: ''Damatla beraber gizli saklı...''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
En etkili koronavirüs aşı hangisi? Sıralama değişti
Kent meydanında toplu infaz! 9 kişiyi kurşuna dizdiler
Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi