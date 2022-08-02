Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."