Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Cenk Tosun transferi hakkında önemli ifadeler kullandı.

Cenk Tosun'un değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen Emre Kocadağ, "Cenk Tosun Premier Lig'de oynuyor. Oradaki durum ve şartları belli. Bizim değer verdiğimiz bir Beşiktaşlı oyuncu. Şu an için öyle bir durum yok. İleride ne olur bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadroda fazla değişiklik planlamadıklarını da belirten yönetici, "Ayrılması söz konusu oyuncu yok. Çok bozmayı düşünmüyoruz, limitler var, onunla ilgili çalışmalar da var. En büyük transferimiz verim almadığımız oyuncuları kazanmak olacak. Laf olsun diye değil, bütçemize uygun transfer yaparız. Gelecek sezonun da planlamasını yapıyoruz" dedi.

TFF'nin VAR kayıtlarını açıklayamayacağını belirtmesi için de Kocadağ, "Fenerbahçe maçı sonrasında başvuru yaptık, MHK Başkanı aynı fiklirde değiliz dedi. Kİmsenin iyi niyetinden şüphemiz yok, güven ortamını yeniden sağlammak önemli. Bu sağlanırsa VAR kayıtlarına zaten gerek yok" diye konuştu.

