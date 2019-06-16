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  4. 16 Haziran 2019 22:08

Beşiktaş, Azubuike Okechukwu transferini bitiriyor

Atiba'nın yaşının ilerlemesi, Gary Medel'in de kadroda düşünülmemesi nedeniyle ön libero transferini gündemine alan Beşiktaş, Azubuike Okechukwu ile anlaştı.

Beşiktaş, Azubuike Okechukwu transferini bitiriyor
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Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike ile anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlıların bu transfer için futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Pyramids'e 1 milyon 250 bin Euro ödeyeceği gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU
Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Sezonun ikinci yarısında Rizespor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Azubuike ile Fenerbahçe de çok yakından ilgileniyor.

Beşiktaş , Çaykur Rizespor , Azubuike Okechukwu , Pyramids
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