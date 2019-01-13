''Beşiktaş bana ödeme yapmazsa FIFA'ya giderim''

Brezilya'da Radio Bandeirantes'e röportaj veren Vagner Love, ''Corinthians beni isteyen tek takım oldu. Orada çok güzel anılarım olmuştu. Bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olacak. Eğer Brezilya'ya dönersem Corinthians'ın şampiyon olmasına yardımcı olmak isterim'' diye konuştu.

''ÖDEME YAPMAZLARSA FIFA'YA GİDERİM''

Beşiktaş'ın kendisine borcu olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim'' dedi.

''ŞENOL GÜNEŞ BANA KULÜP BAKMAMI SÖYLEDİ"

Teknik direktör Şenol Güneş ile konuştuğunu da söyleyen Love, ''Şenol Güneş ile konuştuk ve bana diğer oyuncuları tercih ettiğini söyledi. Türkiye'de gol kralı oldum, 2018'de de Beşiktaş'a geldim. Her şeyin iyi olacağını düşünmüştüm ama malesef öyle gitmedi. Teknik direktörümüz artık beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona eğer paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş'ın karakterine uymuyor'' sözlerini kullandı. Kaynak: Sporx

