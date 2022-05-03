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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı: TFF Başkanı olacak mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı: TFF Başkanı olacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasından sonra başkanlık için gündeme gelen Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

TFF'de başkan Nihat Özdemir, sürpriz bir şekilde istifa etmiş ve yerine geçici olarak Servet Yardımcı gelmişti. Beşiktaş Başkanı Nihat Özdemir, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un adı, görev için iddia edilmişti.

 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olacağı yönündeki iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı çıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olabileceğinin sinyallerini verdi.

İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ;
"BAŞKANLIĞA 'HAYIR' DİYEMEYİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olmayı düşündünüz mü? Ya da istediniz mi?

"Hiç aday olmayı düşünmedim. Bana bu konuda teklifler geldi. Bu vatan görevi kadar önemliyse tartışamazsınız. Kimseye askere gitmek istiyor musun denmez. Tabii ki böyle bir şey olursa, hayır diyemeyiz. Ancak böyle bir sorumluluğum yok ise sağlığım el verdiği sürece Beşiktaş'a hizmet etmeyi tercih ederim."

Etiketler Beşiktaş ahmet nur çebi beşiktaş başkan
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