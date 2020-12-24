Beşiktaş Başkentten 3 puanla döndü! Ankaragücü 0-1 Beşiktaş

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Domagoj Vida attı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25 yaptı ve lider Alanyaspor'dan 1 maçı eksik olmasına karşın puan farkını 2'ye indirdi. 3 haftada 7 puan toplayan MKE Ankaragücü'nün yenilmezlik serisi sona erdi ve 9 puanda kaldı.



Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Sivasspor'a karşı evinde oynayacak. MKE Ankaragücü ise 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizlispor'a konuk olacak.

CYLE LARIN'İN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Beşiktaş, 20. dakikadan sonra baskısını artırdı ve kanat ortalarıyla Ankaragücü kalesinde üst üste fırsatlar buldu. Siyah beyazlıların 23. dakikada Cyle Larin ile bulduğu gol ise kafa vuruşu öncesinde Kanadalı oyuncunun Kitsiou'ya faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi. Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.



MKE ANKARAGÜCÜ'NDE 11'DE 3 FARKLILIK

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi. Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

6' Ghezzal’ın orta sahada yaptığı hata sonrasında topu çalan Emre Güral keleye düzgün bir şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı.

10' Emre Güral’ın derinlemesine pasında topla buluşan Lobjanidze, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleciyi çalımladıktan sonra topa yetişememesi sonucu top auta çıktı.

18' Pinto ceza sahası içindeki takım arkadaşı Emre Güral’a pas gönderdi. Bu pasta topla buluşan Emre Güral’ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

23' Mensah’ın yaptığı ortaya kafayla yükselen Larintopu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya daha öncesinde Larin’in Kitsiou’ya faul yaptığı kararını verdi. Gol geçerlilik kazanmadı.

35' Beşiktaş’ın yoğun pas trafiğinde Larin ceza sahasına orta yaptı ancak Ankaragücü defansı hata yapmayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+5' Kitsiou sağ kanattan ceza sahasına bindirmesi sonucunda kaleye şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu topu oyun alanına çeldi.

(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, İsmail Şencan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Emre Malok xx

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan Çankaya, Pinto, Voca, Emre Güral (Şahverdi Çetin dk. 40), Lukasik, Endri Çekici, Lobjanidze, Borven

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Silva, Vida, Nsakala, Souza, Ghezzal, Hutchinson, Mensah , Larin , Aboubakar

Gol: 61' Vida (Beşiktaş)