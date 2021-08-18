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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yetenekli oyuncunun geçiçi transferi konusunda Chelsea'ye 2021-2022 sezonu için net 150.000 avro kiralama bedeli ödeneceği kaydedildi.

Öte yandan Michy Batshuayi'ye ise 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 avro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Michy Batshuayi kap
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