Beşiktaş bir transferi daha bitirdi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yetenekli oyuncunun geçiçi transferi konusunda Chelsea'ye 2021-2022 sezonu için net 150.000 avro kiralama bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan Michy Batshuayi'ye ise 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 avro garanti ücret ödeneceği belirtildi.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
🦇 O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 18, 2021
Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol