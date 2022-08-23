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Beşiktaş bir transferi resmen bitirdi

Beşiktaş bir transferi resmen bitirdi

Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, orta sahasını Sivasspor'dan transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin ile çeşitlendirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

SİVASSPOR'DAN VEDA MESAJI

Sivasspor da, Beşiktaş'ın transferi açıklamasının ardından genç orta saha oyuncusun için bir veda mesajı paylaştı.

Sivasspor'dan yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer
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