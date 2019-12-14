Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a hazır

Süper Lig’in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta futbolcuların formu teknik ekibi memnun etti.

İngiltere dönüşü dün yapılan antrenmanda futbolcuların gösterdiği performans Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yüzünü güldürdü. Ligde üst üste alınan 6 galibiyet oyuncuları olumlu anlamda etkilerken, futbolcuların zinde olması da dikkat çekiyor. Teknik ekip, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde 2 isimden dikkatli olmasını istedi. Yarın oynanacak olan karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkacak olan Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz’ın sarı kart konusunda dikkat etmesini isteyen Abdullah Avcı, 2 futbolcunun Fenerbahçe deplasmanında cezalı duruma düşmesini istemiyor.

RUİZ DERBİDE YOK, ROCO'NUN PERFORMANSI YÜKSEK

Takımda sakatlığı bulunan isimlerden Victor Ruiz’in 10 günlük bir tedavi sürecine ihtiyacı olduğu öğrenilirken, bu futbolcu Yeni Malatyaspor, 24 Erzincanspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek. İspanyol savunmacının ligin son haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde ise sahaya çıkması bekleniyor. Ruiz’in yokluğunda Vida’yla iyi bir ikili oluşturan Enzo Roco da, Abdullah Avcı’nın özel olarak ilgilendiği bir isim. Bu futbolcunun istekli olması ve performansını yukarı çekmesi, teknik ekibin yüzünü güldürürken, Avcı sık sık antrenmanlardan önce Roco’yla bire bir görüşme yapıyor.

GALİBİYETLERE YÖNETİM ETKİSİ

Ahmet Nur Çebi ve ekibinin göreve gelmesinin ardından ligde çıkılan 6 maçta 18 puan toplanmasında idarecilerin de katkısı var. Her maç öncesinde futbolcuları ziyaret eden Çebi, oyuncuların ve çalışanların maaşlarının gününde ödenmesi için de ekstra çaba sarf etti. Bu durum da hem oyuncu hem de çalışanlar için ekstra motivasyon oluşturdu.

(İHA)

