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  4. Beşiktaş Dele Alli transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Dele Alli transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Dele Alli transferini resmen açıkladı

Yeni sezonda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, yıldız bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Everton'dan Dele Alli'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

İşte açıklama:

"Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer
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