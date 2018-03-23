Beşiktaş Fabri ile anlaşamadı

Beşiktaş’ta, kaleci Fabri’nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte siyah-beyazlı yönetimin, İspanyol file bekçisinin menajeriyle yaptığı görüşmelerin detayları…

Beşiktaş’ta zaman zaman eleştirilse de kalesinde güven veren kaleci Fabri'nin 2019'da bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunan Siyah-Beyazlı yönetim henüz bu konuda bir sonuç alamadı.

Yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da bulunan Fabri'nin menajeri Efraim ve avukatı Vicente Montes ile görüşen yöneticiler sözleşmenin süresi ve istenilen ücret konusunda uzlaşmaya varamadı.

Menajer Efraim toplantılarda şunları söyledi:

“Fabri buraya bonservisi olmadan ve sizin istediğiniz şartlarda geldi. Aldığı ücret bütün yabancılardan az bu konuda sizden anlayış bekliyoruz” İspanyol eldivenin menajerinin yıllık 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.

BAŞKAN ÇÖZECEK

Bu istek Beşiktaş kanadından olumlu karşılanmazken konunun başkan Fikret Orman ile yapılacak görüşmeden sonra çözüleceği öğrenildi… Siyah-Beyazlılar'ın İspanyol eldivenin ücretini iyileştireceği ve orta yolun bulunacağı belirtildi.