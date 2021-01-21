Beşiktaş farklı kazandı: Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 1-4

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 44. dakikada Aboubakar, 50. ve 70. dakikalarda Mensah ile 66. dakikada Larin kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı 78'de penaltıdan Borini'den geldi. Bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Beşiktaş, liderliğini sürdürdü. İç sahadaki ikinci yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

LJAJİC GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta uzun süredir formasından uzak kalan Adem Ljajic, Karagümrük maçının 73. dakikasında oyuna girdi. Ljajic'in ağlara gönderdiği bir top, VAR incelemesinin ardından gol değeri kazanmadı.