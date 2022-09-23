Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku yaşandı.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında zorlu rakibin Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte derbinin oynanmasına kısa bir süre kala yeni transferlerinden olan Nathan Redmond'dan kötü haber geldi.

KIRIK TESPİT EDİLDİ!

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve İngiliz yıldızın başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır.

Redmond'a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır.

Oyuncumuz Nathan Redmond'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."



28 yaşındaki futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İngiliz oyuncu, buna rağmen 2 Ekim'deki Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istiyor. Redmond, özel bir atel ile derbide forma giyebilir.