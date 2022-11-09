Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı taktı: Bedava alıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc'ı istiyor.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Zajc'ın menajeri ile görüşen siyah-beyazlılar büyük oranda anlaşma sağladı. 2023 yılında sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu devre arasında transfer olabilir.

JORGE JESUS İSTEMİYOR

Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği Miha Zajc'ı Şenol Güneş çok istiyor. Orta sahadaki kaliteyi arttırmak için çabalayan Şenol Güneş'in kesin olarak Zajc'ın transfer edilmesini istemesi Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

DEVRE ARASINDA GELEBİLİR

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Miha Zajc'ı Fenerbahçe'nin devre arasında bedavaya bırakması gündemde. Menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın kısa süre içinde bu transferi açıklaması bekleniyor.