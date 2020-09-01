Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri bellii oldu!

UEFA Avrupa Ligi için bugün gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, FK Borac Banka Luka ve Rio Ave FC maçının galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor ise Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak. 2. ön elemede Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray bu turu geçmesi halinde Renova-Hajduk maçının tur atlayanı ile karşılaşacak.

Neftçi Bakü-Galatasaray/Renova-Hajduk

Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor

Beşiktaş - FK Borac Banka Luka/Rio Ave FC

Beşiktaş, Alanyaspor ve 2. turu geçmesi halinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakipleri bugün belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ

Galatasaray 2. ön eleme turunda Netfçi Bakü'yü elemesi halinde KF Renova (Makedonya) / Hajduk Split (Hırvatistan) eşleşmesinin galibiyle 3. ön eleme turunda karşılaşacak.

ALANYASPOR'UN RAKİBİ

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmesinin galibi olacak!

Maçlar ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu 17 Eylül'de, 3. eleme turu ise 24 Eylül'de tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak.

UEFA, stadyumları standartları karşılamayan takımların birbiriyle eşleşmesini önlemek adına takımları kura öncesinde gruplara ayırıyor ve böylece muhtemel rakipler de ortaya çıkıyor.