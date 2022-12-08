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Beşiktaş galibiyete devam ediyor

Beşiktaş galibiyete devam ediyor
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Beşiktaş, Belçika ekiplerinden Charleroi ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Belçika takımlarından Charleroi ile karşılaştı. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta ikinci yarı Dele Alli bir penaltı atışından yararlanamadı. Beşiktaş'ın gollerini Jackson Muleka ve Tayyip Talha Sanuç kaydetti.

HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmiş, Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalmıştı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş hazırlık
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