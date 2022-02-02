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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i bonservisiyle alıp Çaykur Rizespor'a kiraladı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i bonservisiyle alıp Çaykur Rizespor'a kiraladı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş: "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır."

Öte yandan Çaykur Rizespor ise Fernandes'i, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladı.

İşte Çaykur Rizespor'un Instagram hesabındaki paylaşım

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çaykur Rizespor (@crizesporas)'in paylaştığı bir gönderi

Etiketler Beşiktaş beşiktaş gedson fernandes
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