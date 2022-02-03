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Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, bonservisini aldığı Gedson Fernades transferinin detaylarını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

BONSERVİC ÜCRETİ AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Gedson Fernandes için 1 Temmuz 2022 itibarıyla geçerli olacak şekilde Benfica'ya 6 milyon avro bonservis ödeneceğini açıkladı.

Portekizli oyuncuyla ise 4+1 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro Transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır.”

Etiketler beşiktaş gedson fernandes çaykur rizespor
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