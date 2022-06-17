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Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı

Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı

Beşiktaş, Benfica'dan transfer edilen Gedson Fernandes'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Gedson videolu paylaşımda, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" mesajını verdi.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss’in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp transferi, sosyal medya hesabından Fernandes’in “Önümüzdeki haftayı bekleyin” mesajını verdiği bir video ile duyurdu.

Etiketler Beşiktaş meclis gedson
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