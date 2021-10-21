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Beşiktaş genç futbolcuyu açıkladı

Beşiktaş genç futbolcuyu açıkladı

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı'nda forma giyen Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.,

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, 2016 yılından beri Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde gelişimini sürdüren, son olarak U-19 Akademi Takımımızın formasını giyen 15 Ağustos 2005 doğumlu forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy ile sözleşme imzaladı.

Semih Kılıçsoy, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde; Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz Ceyhun Kazancı ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi’nin katılımıyla profesyonel sözleşmeyi imzaladı."

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer u-19 Beşiktaş U-19 Akademi Takımı
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