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Beşiktaş, Joe Worrall'ın transferini açıkladı

Beşiktaş, Joe Worrall'ın transferini açıkladı
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Beşiktaş, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Joe Worrall transferini resmen açıkladı. İngiliz oyuncunun kulübü Nottingham Forest da Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer açıklama
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