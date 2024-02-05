Beşiktaş, Joe Worrall'ın transferini açıkladı
Beşiktaş, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, Joe Worrall transferini resmen açıkladı. İngiliz oyuncunun kulübü Nottingham Forest da Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI
Englishman In Dolmabahçe. ☂— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2024
Welcome to Beşiktaş 𝑱𝒐𝒆 𝑾𝒐𝒓𝒓𝒂𝒍𝒍 🦅 pic.twitter.com/u5rXsc0PG4
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