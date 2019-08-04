Beşiktaş kampı yenilgiyle tamamladı!

Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Brescia'ya 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Brescia ile karşı karşıya geldi.

Groedig Goldberg Stadı'nda yapılan karşılaşmaya siyah-beyazlılar, Loris Karius, Jeremain Lens, Domagoj Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd ve Güven Yalçın 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Brescia, 45. dakikada Alfredo Donnarumma'nın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Nicolas Isimat-Mirin, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Orkan Çınar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün ve Umut Nayir de süre aldı.

Brescia, 53. dakikada Donnarumma ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

