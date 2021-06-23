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Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi

Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar dış transferde ise Kenan Karaman ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Kenan Karaman ile kesin olarak anlaşma sağladı. A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda görev alan ve önceki gün İstanbul'a dönen Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK
Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki santrfor için bonservis ücreti ödenmeyecek. Takımdan ayrıldığı için kesin olarak bonservis ödenmeyecek Kenan için ekstra imza parası adı altında oyuncunun menajerine bonservis bedeli ödenmesi bekleniyordu. Siyah-beyazlılar yaptığı pazarlıklar sonucu bu bonservis bedelini de ortadan kaldırarak Kenan'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Kenan Karaman geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Düsseldorf formasıyla görev aldığı 29 maçta 7 gol, 2 asist yaptı.

PERFORMANS VERİLERİ
Hannover 96: 93 maç, 12 gol, 10 asist

Fortuna Düsseldorf: 72 maç, 16 gol, 6 asist

A Milli Takım: 25 maç, 5 gol, 1 asist

TSG 1899 Hoffenheim U19: 42 maç, 20 gol, 5 asist

TSG 1899 Hoffenheim U17: 33 maç, 14 gol

TSG 1899 Hoffenheim II: 26 maç, 9 gol, 2 asist

Honnever 96 II: 6 maç, 2 gol

Hoffenheim: 5 maç -

Etiketler Beşiktaş kenan karaman beşiktaş
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