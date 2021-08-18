Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir" dendi.