Beşiktaş, Rosier'in bonservisini aldığını açıkladı: İşte maliyeti
Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini aldığını açıkladı.
Beşiktaş'ın Rosier için Sporting'e 4.8 milyon Euro ödeme yaptığı açıkladı. Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. Transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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