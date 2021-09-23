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Beşiktaş, Rosier'in bonservisini aldığını açıkladı: İşte maliyeti

Beşiktaş, Rosier'in bonservisini aldığını açıkladı: İşte maliyeti

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini aldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın Rosier için Sporting'e 4.8 milyon Euro ödeme yaptığı açıkladı. Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. Transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş bonservis
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