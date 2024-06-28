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Beşiktaş Salih Uçan transferini duyurdu

Beşiktaş Salih Uçan transferini duyurdu
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratı sezon sonu sona eren 30 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda transfer olan Salih, siyah-beyazlı formayla toplam 85 maça çıkıp 8 gol kaydetti.

Etiketler salih uçan transfer Beşiktaş
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