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  4. 29 Ocak 2020 17:03

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

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Beşiktaş'tan Borsa İstanbul'a yapılan diğer bir açıklamada ise "Profesyonel futbol takımı teknik direktörü Sayın Abdullah Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş , sergen yalçın
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