Beşiktaş sözleri: Siyah beyaz kartallar için en güzel kısa Beşiktaş sözleri

1903 yılında kurulan Beşiktaş futbol kulübü o tarihten bu yana Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olarak milyonlarca taraftarın sevgisini kazanmıştır. Takımlarına büyük bir aşk ile bağlı, siyah beyaz renklere gönül veren taraftarlar bu sevgilerini Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp gibi sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında güzel ve kısa Beşiktaş sözleri ile paylaşıyorlar. Biz de bu şekilde mesaj atmak isteyen Beşiktaş taraftarları için en güzel Beşiktaş sözleri derlemesi hazırladık. Listemizde çeşitli pek çok uzun veya kısa Beşiktaş sözleri ile rakip takımalra göndermeler ve ünlülerin Beşiktaş hakkında söylediklerini bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Bölünür senin için uykular, gidilecek çok deplasman var. Sana adanmış bütün hayatlar, haydi bastır Kara Kartal.

Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın!

Bekleme bu gece yar, Beşiktaş’ın maçı var.

Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini; şu güneşten düşen ateşe fırlat; yüreğini yüreklerimizin yanına at!

Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.

Yer beyaz gök siyah Beşiktaş, tarih yazar ömür boyu kara kartal bu büyük taraftarın seninle onurluyuz gururluyuz kara kartal

Beşiktaş tek gerçek! Sonsuzluğa gidecek.Beşiktaş tek gerçek! Sonsuzluğa gidecek.

Ne olursa olsun başı dik, asla boyun eğmeyecek. Çünkü o “Efendi Beşiktaş.”

Gücüne güç katmaya geldik, formanda ter olmaya geldik, Beşiktaş seninle ölmeye geldik!

Yeryüzünde, gökyüzünde armamız her yerde..

Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar, Güneş yalnız olsa da etrafına ışık saçar, Unutma doğruların kaderidir yalnızlık, Kanaryalar sürüyle, kartallar yalnız uçar!

Bu yürek mahkum seni sevmeye Beşiktaş!

Beşiktaşlı olmak yürek ister. Çünkü: her yiğidin malı değildir.

Şampiyonluk için kenetlen, küfüre engel ol!

Kalplerde heyecan, dillerde şarkılar, gözler geri sayımda, iliklerimizde #BeşiktaşRuhu

Gücüne güç katmaya geldik!

Hiçbir şeye değişmedik senin sevgini!

Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin!

Beşiktaşlı olmak istiyorsan ilk önce aklın olmalı, sonra kanın siyah beyaz olmalı.

Yüzyıllarca sönmeyecek bir meşalesin. Anlı şanlı tarihinle bir efsanesin. Taraftarın seyircinle şanlı mazinle, sen büyüksün BEŞİKTAŞ!

Engel tanımayan Beşiktaş sevgisine, sahibiz!

Bizim için varlığın ödül, yokluğun ölüm..

İyi günde, kötü günde; Beşiktaş!

Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.

YağmurIu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubukIu formalar vardı. Bir anda tutuldum âşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyazdı.

ÇocukIar inanın, inanın çocukIar. GüzeI günIer göreceğiz, güneşIi günIer. ŞampiyonIuk şarkıIarı söyIeyeceğiz..

Yıllar ne kadar uzun olursa olsun, sevdamız daima sonsuz..

Seninle başlıyor, bitiyor her günüm. Siyah’ına mahkumum Beyaz’ına sürgün…

Normal değiliz Beşiktaşlıyız!

Ölümle yaşamı ayıran hat; Siyah’la Beyaz’ı ayıramaz ki..

1903’de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız!

Herkes yaşayamaz hayatı siyah beyaz çünkü Beşiktaş yürek ister biraz!

Çarşıyız biz çarşı meyhaneler evimiz sokaklar mekanımız şarap şişeleri sermayemiz dinle sosyete kızı dinle çarşı severse kimse tutamaz Çarşı ağlarsa kimse susturamaz çarsı kaybolursa kimse bulamaz dinle sosyete kızı dinle herkes çarsı olamaz Çarşı bitmez.

Beşiktaşlı olmak istiyorsan ilk önce aklın olmalı sonra kanın rengi siyah beyaz olmalı.

Ne kükremiş aslanlar ne de aşağıda ötüp duran kanarya; en süperi Yükseklerde Uçan Kartaldır.

Siyahın yanına beyaz koyduk, bu renklere biz baş koyduk, Yağmurda çamurda statları doldurduk, BEŞİKTAŞ SEN BİZİM HERŞEYİMİZSİN!

Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık BEŞİKTAŞ‘ın uğruna bayraklarla donandık,

BEŞİKTAŞ‘ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim!

Karanlık aydınlıktan yalan doğrudan kaçar, güneş yalnızda olsa etrafına ışık saçar, unutma doğruların kaderidir bu yalnızlık, kargalar sürüyle KARTALLAR yalnız uçar!

Asıl aşık biziz mecnunun sadece adı var………

Bu sene şampiyon görelim sizi, ölmeden mezara koymayın bizi, korkutmaz bizleri musalla taşı, ölümüne seviyoruz biz BEŞİKTAŞ‘ı!

Erkek adam renkli takım tutmaz..!

BEŞİKTAŞ‘lı olmayanlara sesleniyorum; Bir gün bu takımı sevmeyeceksiniz ona tapacaksınız.

Bizim aşkımız mum ışığında göz göze değil meşale altında omuz omuza.

Hakemler hakkımızı yese de kartalı durduramaz hiç kimse!

Ne para ne araba ne de manita en büyük aşkımız BEŞİKTAŞ!

Gel gündüzle gece olalım gel gökyüzünde yıldız olalım seninle şampiyonluklara koşalım haydi bastır kara kartalım.

Bazen hüzün, bazen kader senin sevgin bir ömre bedel. Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.

Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık Beşiktaş’ın uğruna da bayraklara donandık.

Yerlerde süründük, çok gece uyumadık, stadın önünde betonda yattık, Stad’larda ismim, kalelerde resmim, vazgeçtim hayattan BEŞİKTAŞ‘ım için…

Bizim dostumuz cehenneme gidiyoruz dediğimizde neden değil ne zaman diyendir…

Öyle bir sevda ki tarif edilmez, kalplere yazmışız, inan hiç silinmez!

Hayatta bir mezar taşım bide Beşiktaş’ım var gerisi yalan.

Dünya hep dönüyor, ömrümüz bitiyor, BEŞİKTAŞ sevgisi bizde hiç bitmiyor!…

Senin için yanan her meşale benim gençliğimin güneşidir Beşiktaş’ım

Öteki sevdalar gibi aldanmışlık değil benimki.. Hangi sevgili tutar ki Beşiktaş’ımın yerini.

Delikanlı adam renkli takım tutmaz, BEŞİKTAŞ‘ım sen bana babamdan kalan miras değil oğluma olan borcumsun…

1903′de doldu yürekler, yer siyah gök beyaz Şampiyon BEŞİKTAŞ!

Kafalar güzel, dillerde yeni bir beste.. Bekle bizi Sivas, geliyoruz emanetlerle!!

Erken ekilen darıdan kocasından sonra kalkan karıdan lacivertin yanındaki sarıdan hayır gelmez.

Yıllarca kahrolsak dertten kederden, bilsek ki kellemiz kopar bedenden, Aşkımız harbiden hem de derinden, asla vazgeçmeyiz BEŞİKTAŞ senden!

Siyahın zindan olsun, beyazın aydınlık, herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık.

Semtimiz erkekler semti, aşık eder herkesi, üzerimde eksilmesin bayrağımın gölgesi! İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız, övünmek gibi olmasın biz BEŞİKTAŞ‘lıyız!

Madem erkek adam renksiz takım tutar. Siz sadece renk korusunuz.

BEŞİKTAŞ diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, Yıllardan beridir hep senin olduk, BEŞİKTAŞ SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN!

Yakışır sana yakışır sana şampiyonluk yakışır sana, Sen alemde teksin, değişilmezsin, BEŞİKTAŞ SEN BİZİM HERŞEYİMİZSİN!

Bazen sevinç bazen keder senin sevgin ömre bedel!

Dünyada iki tür taraftar vardır; BEŞİKTAŞ‘lı olanlar ve BEŞİKTAŞ‘lı olduklarının farkına varamayanlar!

Yıllar ne kadar uzun olursa olsun, sevdamız daima sonsuz..

Siyah Beyaz desturdur, Siyah Beyaz umuttur, Siyah Beyaz mertliktir, Siyah Beyaz gelenektir, Siyah Beyaz akıldır, Siyah Beyaz gelecektir! Siyah Beyaz Beşiktaş’tır!

Seninle başlıyor, bitiyor her günüm. Siyah’ına mahkumum Beyaz’ına sürgün…

Bu sene şampiyon görelim sizi, ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı, ölümüne seviyoruz biz BEŞİKTAŞ’ı…

Tribünlerde hep dillerde, bu sevda bitmez gönüllerde, dar ağacında olsak bile, son sözümüz Beşiktaş!

Sevme beni kızım meşale kokarım, şarkı türkü bilmem beste yazarım, tutma ellerimden emanet sanarım, Beşiktaş’ım için dünyaları yakarım.

Bize fizik kurallarını yanlış öğrettiler. İnsan sesi uçak sesi bastıramaz dediler, ama onlar İnönü’yü görmediler.

Herkes yaşayamaz hayatı Siyah Beyaz, çünkü sevmek, yürek ister biraz. Beşiktaş…

Farkımız tarzımız Beşiktaşlı olmamız! Ya sustururuz ya da kan kustururuz. Alemde Çarşıdan başkasını tanımayız.

DİĞER TAKIMLARA LAFLAR

Tabii Beşiktaşlı taraftarlar ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’a laf göndermeden de duramazlar. İşte rakip takımaları tutan arkadaşlarınızı gıcık etmek için kullanabileceğiniz laflar...

Ne cimbombom ne de fener , bu kalpler hep seni sever , sen yensen de yenilmende , bu taraftar hep seninle... Korkunun ecele faydası yoktur , burası İnönü buradan çıkış yoktur ...

Feneri tutacağıma çişimi tutarım

Ne kükreyen aslan ne de yerde ötüp duran kanarya en iyisi yüksekte uçan kara kartal!

Fenerli oğlum olacağına o.. kızım olsun.

Bir gün her kez fenerli olacak ama üç yüz atmış beş gün Beşiktaşlı. Ölümüne sevdamız....

Çok seviyoruz deli gibi , yok bu sevdanın bir tarifi , sen bu gönüllerin sahibi , kartal! Üç hece sekiz harf sadece Beşiktaş , Cimbom kimmiş ,Fener ise traş!!!!

Bir gün herkes Beşiktaşlı olup ne feneri ne Galata’yı tutacak.

Farkımız tarzımız bizim Beşiktaşlı olmamızdandır ya tam sustururuz ya kan kustururuz bu hususta ne fener ne Cimbom tanırız unutmayın biz Beşiktaşlıyız!!!Çarşı??Fener düşmanı.

Fenerin efesine Cimbom’un ensesini Trabzon’un hamsisine kara kartal yazacağım.

Fenerliler yenemediğiniz takımı bin dokuz yüz üç kara kartal cell'e gönderin kartal sizin için yensin.

İster Cimbom deyin ister Fenerbahçe biz Beşiktaşlıyız gerisi bilmece.

Fenerlilerin arabası var Cimbomluların manitası var bizim onlardan tek farkımız var Beşiktaşlıyız işte o kadar.

ÜNLÜLERDEN BEŞİKTAŞ İÇİN SÖZLER

Beşiktaş taraftarı pek çok ünlü de Beşiktaş ile ilgili övgü dolu sözlere imza atmış, Beşiktaşlıılığın ne olduğunu ifade etmişlerd.

Şenay Gürler: Beşiktaşlılar`ın hayata karşı duruşunu seviyorum. Hepimiz günlük hayatta belli bir sistemin içindeyiz ve ona göre davranıyoruz. Ama Beşiktaş taraftarı buna karşı durabiliyor. Bu insanın birey olarak da kaybetmemesi gereken bir ruh.

Pınar Dikici: Çok şanslıyım ki ilkokul beşinci sınıftayken İstanbula taşındık ve Beşiktaşa yerleştik. Direkt Beşiktaş Çarşısı`nın içinde büyüdüm. Alışverişimizi çarşı esnafından yapar, semt sokaklarında dolaşırdık. Ben kendimi bildim bileli Beşiktaşlıyım. Karakterimizi Beşiktaş ruhuyla özdeşleştiriyorum.

Ümit Erdim: Süleyman Seba’nın duruşu, yaratıcı Beşiktaş taraftarı, Çarşı ve semt ruhu bana Beşiktaş’ı sevdiren unsurlardır. Aslında mahalle arkadaşım altı yaşındayken beni Beşiktaşlı yapmıştı. Allah ondan razı olsun, iyi ki de yapmış.

Ali Barkın: Babam Fenerbahçeli, annem takım tutmuyor. Kardeşim ise Galatasaraylı. Beşiktaşı tutan bir akrabam da yok. Benim çocukluğum Metin-Ali-Feyyaz dönemine denk geliyor. Bir insan değil de beni Beşiktaşın kendisi kandırdı.

Lisandro Lopez (futbolcu): "Ben, ülkem de dahil, Güney Amerika'nın tüm önemli statlarında futbol oynadım. Ama Porto'nun Beşiktaş ile İnönü'de oynadığı karşılaşmayı asla unutamam. Stadın bir an üzerimize geldiğini hissettik. Stada ayak bastığımızda gürültüden kulaklarımız tıkanmıştı. Beşiktaş'ı sahada oynatan sanki seyirciydi. İnanılmaz anlar yaşadım. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Sanki içlerindeki şeytanı çıkarmak için trans halindeymiş izlenimini veriyorlardı"

.Ben Foster (futbolcu): "İnönü Stadı'ndaki atmosferden çok etkilendim. İnanılmazdı, resmen sağır ediciydi. İkinci yarıda öyle bir an var ki, ben kendi düşündüklerimi duyamadım. Çıkan sesi size ancak böyle tarif edebilirim"

.Ayşegül Günay: Dedem, babam, annem, kız kardeşlerim evdeki herkes Beşiktaşlıydı. Bir misyon gibi kuşaktan kuşağa aktarıldı. Yense de yenilse de gönül verdik Beşiktaşa. Evlendim, kocam da Beşiktaşlı. Çocuklarımı Beşiktaş tezahüratlarıyla büyüttüm.

Zafer Algöz: Beşiktaşı tutan adamların daha komik, daha çelebi, daha hayat dolu olduklarını gördüm. Takımımı seçmemin en önemli gerekçesi bu olmuştur. Her ne kadar Beşiktaşlılık babamdan bana geçen bir değer olsa da, bizde zorlama yoktur. Beşiktaşa yakışan tek cümle, bir mucizeler takımı olduğudur.

Ayten Uncuoğlu: Beşiktaşta beni çeken taraftarlardır. O mütevazılık, ne istediğini bilen, ünlü olmayı değil de iyi ve önemli olmayı tercih eden yapısı belki de benim sanatçılık anlayışımla örtüştüğünden Beşiktaşlılık ruhuma çok yakın geliyor. Her şeyini bilirim Beşiktaşın. Her şeyini okurum ve hatırlarım.

