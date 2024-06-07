Beşiktaş sportif direktörünü resmen açıkladı
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Beşiktaş resmi bir açıklama yaparak Bradley Howard Friedel'ın sportif direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.
Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sportif direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Bradley Howard Friedel'ın sportif direktörlük görevine getirildiği açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:
"Kulübümüzden Bilgilendirme
Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.
Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
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