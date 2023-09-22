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Beşiktaş Stadı'na sponsor!

Beşiktaş Stadı'na sponsor!
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Bir süredir Koç Holding ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta stat sponsorluğu için anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'ın bir süredir beklenen stat sponsoru belli oldu. Siyah-beyazlılar, Koç Grubu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken stadın adı Tüpraş Stadyumu olacak ve senelik 7.5 milyon Euro kasaya girecek

Bir süredir Koç Holding ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Tüpraş'ın isim sponsoru olması yönünde anlaşmaya vardı.

Buna göre Beşiktaş Park'ın adı 3 seneliğine Tüpraş Stadyumu olacak.

Beşiktaş'ın bu anlaşmadan senelik 7.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

Beşiktaş yaz döneminde Gazprom ve Emirates gibi firmalarla da uzun süre temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşmeler olumlu noktalanmamıştı.

Beşiktaş Park'ın ismi için ilk olarak siyah-beyazlıların Koç Grubu'ndan efsane sponsoru Beko markası konuşulsa da sonrasında Tüpraş isminde karar kılındığı bildirildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş isim stat sponsor
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