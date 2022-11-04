  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Beşiktaş stadının adı değişiyor: Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşması...

Beşiktaş stadının adı değişiyor: Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşması...

Beşiktaş stadının adı değişiyor: Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşması...
Güncelleme:

Vodafone ile olan stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona eren Beşiktaş, Qatar Airways ile görüşmelere başladı.

Vodafone ile sezon sonundan itibaren sözleşme yenilemeyecek Beşiktaş'ta stat isim sponsorluğu için görüşmeler tüm hızıyla yürütülüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yönettiği görüşmelerde, siyah-beyazlılar Qatar Airways ile masaya oturdu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASI OLACAK
Fanatik'te yer alan habere göre, Çebi, Katar Hava Yolları yani Qatar Airways şirketinin CEO'su Akbar Al Baker ile temaslarını sürdürüyor. Anlaşma imzalanması halinde Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olacak.

 BEŞİKTAŞ 250 MİLYON DOLAR KAZANACAK
Tarafların el sıkışması halinde Siyah Beyazlı ekibin, 5 yıl içerisinde kazanacağı ücret 250 milyon dolar olacak. Sponsorluk anlaşması, stat ismini kapsayacak. Katar merkezli global havayolu şirketi, 100'ün üstünde uçak filosu ve uçuş noktası İle dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alıyor.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş stad sponsor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası
Kripto para yatırımcılarına 1 kötü haber, 2 analiz
İhtiyaç kredisine alternatif: Nakit avansın faizine indirim geldi
Piyasalar alev alev! Altın kritik seviyeyi aştı
Hülya Avşar'dan Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesine olay yorum
Bergüzar Korel doğum görüntülerini paylaştı
Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler
WhatsApp'tan devrim niteliğinde yenilik! Topluluklar özelliğiyle neler değişecek?
Kira fiyatlarının geldiği son nokta! Yan yana iki dairenin biri 3 bin, diğeri 20 bin TL
Kontrolden çıkan 23 tonluk roket dünyaya düştü!