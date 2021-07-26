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Beşiktaş stoper transferinde mutlu sona yakın

Beşiktaş stoper transferinde mutlu sona yakın

Devler Ligi için tecrübeli bir stoper almak isteyen Beşiktaş, Diego Godin için 500 bin euroluk kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş stoper transferinde rotasını İtalya’ya çevirdi. Siyah beyazlıların listesindeki ilk aday Cagliari forması giyen Diego Godin.

Beşiktaş yönetimi, dünyanın sayılı stoperleri arasında yer alan Godin görüşmesinden olumlu sonuç aldı. Siyah beyazlılar, İtalyan ekibi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Kiralama bedeli olarak kulübüne 500 bin euro kiralama bedeli önerildi. Godin'e ödenecek para da belli. İlk yıl için 2.5 milyon Euro garanti ücret verileceği oyuncunun menajerine iletildi.

Cagliari Godin’in transferine onay vermesi halinde siyah beyazlılar Uruguaylı oyuncu ile resmi temaslar başlayacak.

DİĞER ADAY DANIELE RUGANI
Beşiktaş'ın listesindeki diğer aday bonservisi Juventus’ta olan Daniele Rugani. Siyah beyazlılar İtalyan stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Godin transferinin gerçekleşmemesi halinde Rugani için Juventus’a resmi teklif iletilecek. 26 yaşındaki stoper, geçen sezonun ilk yarısında Fransa’nın Rennes takımında, ikinci yarısında ise Cagliari’de forma giydi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş godin transfer
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