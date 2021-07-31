  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Beşiktaş, teknik direktör Bahar Özgüvenç ile yollarını ayırdığını açıkladı

Beşiktaş, teknik direktör Bahar Özgüvenç ile yollarını ayırdığını açıkladı

Beşiktaş, teknik direktör Bahar Özgüvenç ile yollarını ayırdığını açıkladı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, hizmetleri için Özgüvenç'e teşekkür edildi.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bahar Özgüvenç'e teşekkür ederiz" başlığı altında şu ifadelere yer verildi: "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluğunda pay sahibi olan Bahar Özgüvenç’e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BAHAR ÖZGÜVENÇ'TEN VEDA MESAJI

Etiketler beşiktaş kadın futbol takım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Cumhurbaşkanımızın talimatından sıkıldık''
Erdoğan'ın ''yok'' dediği THK'nın yangın söndürme uçaklarını CHP buldu
Romantik anlar: Güvertede aşka geldiler
Araba alacaklar dikkat! Bugün son gün: İşte marka marka en ucuz sıfır otomobil fiyatları
Sizi, bizi, reklamverenleri herkesi SALAK yerine koyuyorlar!
Hilal Altınbilek mankenliğe ilk adımını attı
Yeni SEAT Ibiza iddialı fiyatıyla Türkiye'de... İşte fiyatı ve özellikleri...
BİM 3 Ağustos Aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Sedat Peker paylaşımlarıyla geri döndü! Orman yangınları için dikkat çeken ifadeler
Listeye yeni iller eklendi... İşte il il ormana giriş yasağı getirilen iller