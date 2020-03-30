Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan açıklama

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı kulübün Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Gündeme dair soruları yanıtlayan Yalçın, transfer konusunda da çarpıcı sözler söyledi.

"SABAH KALKIYORUZ KORONA, AKŞAM YATIYORUZ KORONA..."

Sergen Yalçın, "2 haftadır evdeyiz, hiçbir şey yaptığım yok. Sıkıntıdan 1-2 arkadaşıma gidiyorum bazen. Sakaldan belli oluyor zaten evde oturduğum. Sabah kalkıyoruz korona, akşam yatıyoruz korona. Biraz espri yapmak lazım. Biraz gündem değişsin."

"BELKİ 15 MAYIS YA DA HAZİRAN'DA LİGLER OYNANIR"

Sergen Yalçın: "Ekonomik açıdan herkes sarsılacak. Yönetim, mutlaka oyunculardan talepte bulunacaktır. Barcelona %70 kesinti yapmış. Lig bu haliyle tescil olursa, kimse bundan memnun olmaz. Nasıl tescil edeceksin yani? Çok sağlıklı değil. Bu olaylar mutlaka bir gün bitecek. Nisan ayı zor ama belki 15 Mayıs ya da 15 Haziran'da ligler oynanır. Yine seyircisiz oynatırlar."

"KEŞKE TALİSCA'YI ALABİLSEK"

Zafer Algöz, "İki futbolcunun gidişine çok üzüldüm. Biri Sergen, biri Talisca." dedi. Sergen Yalçın ise "Talisca'nın futbolculuğuna söyleyecek kelime yok. Çok etkili bir oyuncu. Kim takımında görmek istemez? Şartlar çok sağlıklı değil, ne olacağı belli değil. Keşke Beşiktaş'a gelse." açıklamasında bulundu.

MESSİ Mİ, RONALDO MU?

Sergen Yalçın, "Messi ile Ronaldo'yu kıyaslıyorlar. İkisinin de özellikler çok farklı. Bir tanesi tamamen fizik gücüyle ötekisi tamamen yeteneğine dayalı oynayan bir oyuncu. Ama hiçbir zaman bir Maradona değiller." dedi.

"KİME GÖRE VAR, NEYE GÖRE VAR?"

VAR sistemiyle ilgili Sergen Yalçın, "Kime göre var, neye göre var, ne var? VAR hakemiyle, maçın hakeminin konuşmalarını herkesin duyması çok sağlıklı değil. Bizim kendi içimizdeki konuşmaları yayınlasak doğru olur mu?" ifadesini kullanarak sözlerini noktaladı.

