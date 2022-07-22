Beşiktaş ve Galatasaray'ın hazırlık maçları hangi kanalda?

Galatasaray ve Beşiktaş'ın hazırlık maçları hafta sonu D-Smart'ta yayınlanacak.

Valerien Ismael yönetiminde Avusturya kampını tamamlayan ve sırasıyla Werder Bremen, Viktoria Plzen ve Mainz ile ilk kamp döneminde mücadele eden Beşiktaş, İspanya kampında ilk olarak yarın 20.00’de Premier Lig’in güçlü takımlarından Wolverhampton ile karşılaşacak. Beşiktaş - Wolverhampton karşılaşması yarın saat 20.00’de sadece D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan ekrana gelecek.

Okan Buruk yönetiminde yeni transferleriyle ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Galatasaray, pazar akşamı 20.00’de Süper Lig’in güçlü takımlarından Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Son olarak Seferoviç ve Dubois’i renklerine bağlayan Galatasaray’ın bu sezon taraftarıyla buluşacağı ilk maç naklen ve sadece D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan yayınlanacak.

CUMARTESİ

20.00 Beşiktaş - Wolverhampton (Spor Smart)

PAZAR

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Spor Smart)