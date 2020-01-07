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  4. 07 Ocak 2020 22:28

Beşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da buldu! Federico Santander...

Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş'ın, Bologna'nın 28 yaşındaki Paraguaylı golcüsü Federico Santander için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da buldu! Federico Santander...
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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve bütçe yaratmaya çalışan Beşiktaş'ta forvet için yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Bologna'dan Federico Santander'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı.

Atalanta'dan Musa Barrow'u kadrosuna katmak istediği kaydedilen Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Paraguaylı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

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Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol atıp, 3 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 16 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi.

1.87 boyundaki golcü, 2015'te 3 milyon euroya girdiği Kopenhag kapısından, 2018'de 6.5 milyon euro bedelle çıkışını yaptı.

Kopenhag'da çıktığı toplam 112 resmi karşılaşmada 48 kez fileleri sarstı, 16 kez de gol pası verdi. Santander, fiziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.

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