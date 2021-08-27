Beşiktaş, yeni transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, Schalke 04'ten orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş transferlerine tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Shcalke 04'te forma giyen Türk futbolcu Can Bozdağan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

"GEÇİCİ TRANSFER SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR"

Beşiktaş yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.