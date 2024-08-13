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Beşiktaş, yeni transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, yeni transferini resmen duyurdu
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Beşiktaş, Paris Saint-Germain forması giyen Cher Ndour ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar Fransız kulübüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Cher Ndour transferini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giymesi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ndour, Beşiktaş'ta 73 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Cher Ndour transfer
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