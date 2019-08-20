  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 20 Ağustos 2019 21:41

Beşiktaş Yevhen Konoplyanka transferini bitirmek üzere

Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1 aydır Ukraynalı futbolcu ve kulübü Schalke 04 ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, transferde sona yaklaştı.

Beşiktaş Yevhen Konoplyanka transferini bitirmek üzere
A+ A-

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer harekatına hız verdi.

Sol açık için görüşülen isimlerin başında gelen Yevhen Konoplyanka ile büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Schalke 04 ile imza aşamasına geldiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş ile Schalke 3.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı ve kısa süre içinde bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen sağ kanatta da oynuyor.

(DHA)

Beşiktaş , Yevhen Konoplyanka
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM