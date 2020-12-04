Beşiktaş yine kazandı! Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-0

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanmayı başarmıştı. Kasımpaşa, deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilmişti. İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ ÖZETİ

1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı...

4' Dorukhan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rosier için ofsayt bayrağı kalktı.

8' Sol kanattan son çizgiye inen N'Kodou'nun kale önüne doğru çevirdiği topu Aboubakar'dan önce araya giren Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.



10' Kasımpaşa'da Gilbert Koomson topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sedye sahaya çağrıldı.

13' TEHLİKE! Mensah'ın müthiş ara pasında savunmadan seken top Aboubakar'ın önüne doğru düştü. Aboubakar vuruşunu yapmak üzereyken son anda araya giren savunma topu kornere yolladı.

14' AZ FARKLA DIŞARI! Sol kanattan ceza alanına sokulan N'Kodou'nun çaprazdan müthiş şutunda kaleci Ramazan'ı geçen top direğin yanından auta çıktı.

15' Savunmadan gönderilen uzun pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı ancak pozisyon sonlanınca ofsayt bayrağı da kalktı.

16' Sağ kanattan ceza alanına sokulmak isteyen Rosier yerde kaldı, Beşiktaş ceza alanının hemen dışından bir serbest vuruş kazandı.

17' Ghezzal bu duran topta doğrudan kaleyi denedi ancak onun vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.



20' PENALTI BEKLENTİSİ! Ghezzal ceza alanına sokulurken kontrolüne almak istediği top Brecka'nın koluna çarptı. Hakem bu pozisyonu devam ettirirken Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

21' VAR tarafından bir süre incelenen pozisyonda herhangi bir ihlal tespit edilmedi. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

22' Rıdvan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan son çizgiye doğru hareketlenen N'Koudou topu önüne almak isterken kalesini terk eden Ramazan açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önleyen isim oldu.

26' Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte oluşan karambolde Fode Koita vuruş imkanı bulamadı, top kaleci Utku'da kaldı.

30' Varga'nın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tırpan'ın sağ kanattan ortasında savunmaya çarpan top kaleci Utku'da kaldı.

37' Rosier sağ kanattan içeri sokulmak isterken Hajradinovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş bir duran top şansı yakaladı.

41' Savunma arkasına sarkan Aboubakar'a doğru gönderilen top Atiba'da kaldı. Onun pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan N'Koudou pasını içeriye çıkarmak istedi, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

44' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

46' GOL! Sol kanattan hızla içeri sokulan Aboubakar'ın son çizgiden kale ağzına doğru çevirdiği topu Ramazan sektirdi. Gerilerden gelen Mensah altı pas çizgisinin gerisinden sert bir vuruşla boş ağları sarstı: 1-0

İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa

45' Vodafone Park'ta ikinci yarı başladı!

48' MÜTHİŞ KURTARIŞ! Kaleci Ramazan, sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rıdvan'ın ortaladığı topu ön direkte kontrol eden Atiba'nın şutunu yakın mesafeden çok iyi çıkardı.

49' BİR RÖVEŞATA! Devam eden pozisyonda Ghezzal sağ kanattan ortaladı. Bu kez ön direkte seken topa Mensah röveşatayı vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

50' YAN AĞLARDA! Bu kez sol kanattan ceza sahasına sokulan N'Koudou'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

51' YİNE KAÇTI! Sağ kanattan içeri doğru gönderilen topu savunmanın müdahalesi sonrası önünde bulan Mensah ceza alanına girerken bomboş pozisyonda gelişine vurdu, top yine kaleyi bulmadı.

53' KASIMPAŞA 10 KİŞİ! Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, orta alanda buluştuğu topla ceza alanına doğru kat eden N'Koudou'ya arkadan yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

57' Ghezzal'dan aldığı pasla ceza alanına sokulan Aboubakar'ın ayak dışıyla yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'da kaldı.

63' MÜTHİŞ ŞUT! Kasımpaşa'da Tırpan çok uzaklardan beklenmedik bir anda nefis bir şut çıkardı. Kaleci Utku köşeye doğru giden topu güçlükle kornere çeldi.

67' GOL! Sağ kanattan müthiş hareketlerle son çizgiye inen Ghezzal'ın yerden ortasına ön direkte dokunan Atiba farkı ikiye çıkardı: 2-0

69' Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

70' GOL! Sağ kanattan Rosier'nin ortasına kale alanı içinde müthiş yükselen Aboubakar topu köşeye bıraktı: 3-0

72' Etkili paslarla rakip ceza alanına giren Beşiktaş'ta Ghezzal şut çekmek isterken araya giren savunma topu kornere yolladı.

78' İNANILMAZ POZİSYON! Kendi yarı alanında kaptığı topla sol kanattan ceza alanına sokulan Hodzic, karşı karşıya pozisyonda iki arkadaşı boş durumdayken kaleyi denedi. Top yan ağlarda kaldı.

82' Beşiktaş savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı sahaya taşımak istiyor.

85' Rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla ceza alanına sokulmak isteyen Oğuzhan, Hajradinovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.

86' AZ FARKLA! Oğuzhan'ın vuruşunda barajı aşan top direğin yanından auta çıktı.

90' Karşılaşmanın sonuna en az üç dakika ilave edildi.

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇ DETAYLARI

Stadyum: Vodafone Park

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

Goller: Mensah (dk. 45+2), Atiba (dk. 68), Aboubakar (dk. 75) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hadergjonaj (dk. 54) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dorukhan (Beşiktaş)