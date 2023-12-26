Beşiktaş yönetiminde bir kişi istifa etti
Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu üyesi Tarkan Ser'in iş yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.
Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.
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