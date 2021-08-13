  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Beşiktaş'a Belçikalı futbolcu Nainggolan'dan kötü haber

Beşiktaş'a Belçikalı futbolcu Nainggolan'dan kötü haber

Beşiktaş'a Belçikalı futbolcu Nainggolan'dan kötü haber

Bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeki Radja Nainggolan, Belçika ekibi Royal Antwerp'le anlaşmaya vardı.

Yaz transfer sezonunun ilk günlerinden bu yana Beşiktaş'la görüştüğü iddia edilen Radja Nainggolan, son kararını Belçika'dan yana kullandı. Tecrübeli orta saha, eski Fenerbahçeli Michael Frey'in takımı Royal Antwerp'le anlaşmaya vardı.

BELÇİKA'YA DÖNDÜ
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 2 yıl süreyle kiralık oynayan Radja Nainggolan, kulübün içinde bulunduğu finansal güçlüklerden ötürü Belçika'ya geri döndü. Futbola Belçika ekibi GBA Jugend'de başlayan Endonezya asıllı futbolcu, Royal Antwerp'le 2 yıllık anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "Nainggolan, Inter'den serbest kaldıktan sonra ülkesinin takımlarından Royal Antwerp'le 2 yıllığına anlaştı. Bugün, sağlık kontrollerinden geçecek" dedi.

BEŞİKTAŞ İSTİYORDU
İtalya'da uzun yıllar forma giyen Radja Nainggolan'ı Süper Lig'den Beşiktaş da istemişti. Ancak, ünlü futbolcu; İtalya'ya alıştığını belirterek Türkiye'ye gelmeye hazır olmadığını söylemişti. Nainggolan, önümüzdeki 2 yıl süreyle Royal Antwerp'te forma giyecek.

RADJA NAINGGOLAN'IN İSTATİSTİKLERİ
Endonezya asıllı ünlü futbolcu Radja Nainggolan, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Cagliari'yle 22 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.

Etiketler Beşiktaş Radja Nainggolan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında Erdoğan'a sufle veren gazeteci ortaya çıktı: ''Ben söyledim''
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Galericiler açıkladı
Atatürk'ün bastonu satışa çıkıyor
Türkiye'nin 82 farklı şirketinde görev yapan bürokratı!
93 kilo veren Pelin Öztekin İstanbul'da mayolu pozlarıyla mankenlere meydan okudu
İçişleri'nden Afganlar ve Pakistanlılar için tepki çekecek genelge
Dikkat! 13 ilde telefon ve internet kesilecek
İngilizlerin ''BBG'' evinde rezalet! Kameraya aldırmadan ilişkiye girdiler
Ağır ceza hakimi, beraat kararı verdiği sanıkla içki masasında
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme ameliyatını anlattı