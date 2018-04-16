Beşiktaş'a Cenk Tosun piyangosu !

Sezon ortası 22 milyon euro + bonuslar karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bu hafta sonu Swansea karşısında forma giyerek Beşiktaş'a 500 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon TL) kazandırmaya çok yaklaştı.

Son haftalarda takımın banko oyuncusu olan Cenk Tosun, 2 maça daha ilk 11'de başlarsa Beşiktaş'ın kasasına ilk bonus olarak 500 bin euro'luk ek gelir gelecek. Cenk Tosun Everton formasını şu ana kadar 8 kez ilk 11'de 2 kez de sonradan oyuna girerek 10 kez giydi. Bu maçlarda 683 dakika görev yapan Milli futbolcu 4 gol attı.

EK ÖDEMELERLE DOLU SÖZLEŞME



Everton, Beşiktaş'a 22 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra, Cenk'in 1 milyon 158 bin euro tutarındaki dayanışma katkı payını ödedi

-Bunlara ek olarak Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500 bin euro, Şampiyonlar Ligine katılırsa 750 bin euro ödeyecek.

-Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500 bin euro ödeyecek. (2017-2018 Sezonu için 10 maç)

-Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için 15 gol atarsa 500 bin euro 25 gol atarsa 1 milyon euro, Everton kulübü tarafından Beşiktaş'a ödenecek.

-Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedelinin yüzde 7,5 'u Everton tarafından Beşiktaş'a ödenecek.