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Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber: Forma giyemeyecek

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber: Forma giyemeyecek

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesi Beşiktaş cephesinden kötü haber geldi.

Süper Lig'in 8. haftası zorlu bir karşılaşmaya sahne olacak... Ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. İki ekipte karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

DERBİDE YOK!

Dev maça kısa bir süre kala ev sahibi ekip Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. TRT Spor'un haberine göre, milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Etiketler beşiktaş fenerbahçe
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